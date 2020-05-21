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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-05-21 20:04:12 -
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu ve Sinop'ta, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, rüzgarın Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer saatte 80 kilometre hızla eseceği belirtildi.

Açıklamada, kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksama, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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