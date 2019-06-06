Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Elazığ ve Bingöl’de saatte 60 kilometreye kadar ulaşması beklenen kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada;"Bölgemiz genelinde havanın parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir.Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.Rüzgarların güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette,öğle saatlerinden itibaren Bingöl ve Elazığ’nın doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor"denildi.