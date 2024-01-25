Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı! 31 il sayıldı...

26 Ocak Cuma günü, sabah saatlerinden itibaren; Gaziantep çevreleri, Osmaniye'nin doğusunun yüksekleri, Şanlıurfa'nın ve Mardin'in kuzeyi ile Diyarbakır'ın ve Adıyaman'ın kuzey ve batısının yüksekleri kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı; Şanlıurfa ve Mardin'in güneyi, Diyarbakır ve Adıyaman'ın güney ve doğusu, Kilis ve Batman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

Öğle saatlerinden itibaren ise; Hakkari çevreleri ve Şırnak’ın doğusunda yoğun kar; Erzincan, Tunceli ve Malatya'nın doğusu, Bayburt, Erzurum, Elazığ, Bingöl, Kars, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Muş, Siirt ve Van çevrelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı ile kar örtüsü bulunan dağlık kesimlerde ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ankara ve Sivas'ta da kar etkili olacak!

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel ise, bölgelerde beklenen hava durumunu aktardı.

Öztel şunları söyledi:

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26 Ocak Cuma günü deprem bölgesi çevresinde kar ve karla karışık yağmur, Ankara ve Sivas dahil İç Anadolu’da kar yağacak, Ankara’da cuma günü beklenen kar yağışı şehirde ince de olsa kar örtüsü oluşturabilir. Hava sıcaklıkları Anadolu’da -1°C ile -5°C arasında değişiyor.

Cuma günü ilerleyen saatlerde Doğu Anadolu genelinde kar yağışları hayatı ve ulaşımı etkileyebilir. Yarından itibaren 4 gün süreyle Doğu Anadolu ve Güneydoğu, kuvvetli ve daha uzun süreli kar yağışı altında kalacak. Bölgede en çok kar birikimini yine Hakkari-Şırnak arasında görürüz. Bu kesimde kar yüksekliği yer yer 2 katlı bir bina boyuna ulaşıyor.

Marmara’da bugünden itibaren 5 gün süreyle kar havasının içindeyiz. İstanbul-Ankara yolunu kullanacak sürücüler, Bolu-Düzce çevresinde her gün karla karşılaşabilir.

Marmara’nın doğusu yakında daha da beyazlayacak. Uludağ’da yer yer incelen kar örtüsü, yarından itibaren içine gireceğimiz dönemde kalınlaşacak. Uludağ gibi Kartepe ve Kartalkaya da taze kar yağışları biriktirebilecek.

İstanbul'da kar yağacak mı?

İstanbul’da bu soğuk hava dalgası yağmurla başlayıp, yeni haftaya uzanırken (29 Ocak Pazartesi) kar ve karla karışık yağmurla devam edecek. Şehirde Cuma ve Cumartesi sıcaklıklar 0°C ila 7°C arasında değişiyor. Aslında 0°C’ye düşeceği Cumartesi sabahı yağış olsa kar halinde düşebilir, fakat şehirde o sabah kuru bir soğuk yaşanır.

Yağışın geleceği Cumartesi akşamı ile Pazar akşamı arasında ise sıcaklıklar 4-5°C’lerde olacak, dolayısıyla bu soğuk sistemin yağışlı kısmı İstanbul için yine büyük oranda yağmur vaat ediyor. En azından kurak geçmediği için memnun olunabilecek bir yanı var. İstanbul’un doğusunda ise Batı Karadeniz’e doğru uzanan tepelerde 20 cm ila 50 cm arasında, kayda değer kar kalınlıkları oluşacak görünüyor.Yeni soğuk hava dalgası Marmara’nın doğusu ile Batı Karadeniz’de ulaşımı olumsuz etkileyecektir. Bartın-Kastamonu-Karabük-Bolu-Düzce, 5 günün sonunda yarım metreye ulaşan yeni kar yağışı kaydetmiş olur. Fakat tek seferde, ya da birkaç saat içinde yağmak yerine günlere yayılacağı için bu kar yağışlarında her merkez kalın kar örtüleri göremeyebilir.

Marmara’nın doğusundan İstanbul’u besleyen su havzaları çevresine düşecek önemli miktarda kar, gelecek bahar ve yaz mevsimi için taze su olacak ve kuraklık şiddetimizi biraz düşürecek görünüyor.