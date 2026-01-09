  • İSTANBUL
Gündem Meteorolojiden kuvvetli kar uyarısı
Gündem

Meteorolojiden kuvvetli kar uyarısı

Giriş Tarihi:
AA Giriş Tarihi:
Meteorolojiden kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji, Bayburt’ta kuvvetli kar yağışı, fırtına, buzlanma ve çığ riskine karşı vatandaşları uyardı. Ayrıca rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına şeklinde (50-70 km/saat, yüksek kesimlerde yer yer 80-90 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Bayburt genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşullarına karşı uyarıda bulundu.

Yapılan değerlendirmelere göre bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçmesi beklenirken, yağışların Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının yanı sıra pus hadisesinin de görülebileceğini bildirdi.

Ayrıca rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına şeklinde (50-70 km/saat, yüksek kesimlerde yer yer 80-90 km/saat) esmesi bekleniyor.

 

Meteoroloji, kuvvetli kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar, tipi ve çığ riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Özellikle yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.

