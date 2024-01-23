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Gündem Meteorolojiden kuvvetli kar uyarısı
Gündem

Meteorolojiden kuvvetli kar uyarısı

Yeniakit Publisher
2024-01-23 18:45:00 -
Meteorolojiden kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli kar uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda devam eden kar yağışının, bu geceyle yarın akşam saatleri arasında Hakkari geneli ile Siirt ve Şırnak'ın doğusu, Van'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.

Buzlanmaya bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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