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Meteorolojiden kritik uyarı! Sağanaklar geri geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Marmara, Akdeniz ve Güneydoğu'da yarın yağış bekleniyor.

10 Kasım 2018 Cumartesi 20:21
Meteorolojiden kritik uyarı! Sağanaklar geri geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, yarın Marmara'da Kırklareli çevreleriyle İstanbul'un kuzey kıyılarının hafif yağışlı olacağı öngörülüyor.

Akdeniz Bölgesi'nde Hatay çevresinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu'da yarın öğleden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Marmara'nın doğusu ve güneyi, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer pus ve sis olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinde ve yer yer üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

 

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 20:21
  1. Kilis
  2. Kırklareli
  3. İstanbul
  4. Hatay
  5. Gaziantep
  6. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  7. Hava durumu
  8. sağanak yağmur
  9. yağışlar geri geliyor
  10. kritik uyarı

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