Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak yağış etkili olacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşlara ani sel ve su baskını tehlikesine karşı uyarıda bulundu. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde sıcaklıkların düşmesi; Sakarya, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağını duyurdu. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Öte yandan, Sakarya, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Yalova, Bolu, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışa ilişkin uyarı yapıldı.
Vatandaşlara uyarı
Vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek zorluklara karşı tedbirli ve dikkatli olması gerektiği belirtildi.