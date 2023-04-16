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Aktüel Meteorolojiden kritik uyarı: Kuvvetli yağış geliyor!
Aktüel

Meteorolojiden kritik uyarı: Kuvvetli yağış geliyor!

Yeniakit Publisher
2023-04-16 10:22:00 - 2023-04-16 10:23:14
Meteorolojiden kritik uyarı: Kuvvetli yağış geliyor!

Marmara, Ege, Karadeniz, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yurdun büyük kesiminde bayrama kadar süreceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla dışında), Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat, Kayseri, Sivas ve Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Doğuda sıcaklık artıyor

Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Çığ tehlikesi uyarısı

Açıklamada, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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