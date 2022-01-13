Meteorolojiden kritik uyarı! Kar kalınlığı 30 santime çıkacak

Yurt genelinde devam eden soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürecek. Kar yağışının bugün İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurdun batı, kuzey, iç ve doğu kesimlerinde görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, İstanbul'da kar yağışı bugün aralıklarla sürecek. Ankara'da da kısa kısa kar yağışı görülecek.

Kar yağışının doğu kesimlerde, özellikle Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da öğlene kadar kuvvetli kar yağışı

İstanbul'da kar yağışının öğlen saat 12'ye kadar aralıklarla kuvvetli, 12'den sonra akşam saat 18'e kadar çok az görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı ise 2 derece olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından hava sıcaklığı ve yağış tahminlerini duyurdu:

Sıcaklık azalacak

Hava Sıcaklığı: Kuzey ve batı kesimlerde 4 ila 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Trabzon’un doğusu, Rize il geneli ve Artvin’in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor.

İç kesimlerde kar kalınlığı 30 santime çıkabilir

Kar yağışının, öğle saatlerinden sonra bölge genelinde etkili olarak kıyı şeridinde yer yer 5 ila 10 cm, iç kesimlerde yoğun (20-30 cm) olmak üzere Cuma (14.01.2022) günü sabah saatlerine kadar devam edeceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yağış anında kıyılarda kuvvetli rüzgar ile buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.