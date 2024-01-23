Meteorolojiden kritik uyarı! Kar, fırtına, don...

Türkiye Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasına girdi. Termometreler rekor derecede düştü, yurdun dört bir yanı buz kesti. Meteoroloji'den ise kritik açıklama geldi. Yoğun kar yağışı uyarısında bulunan uzmanlar, İstanbul dahil 10 il için alarm verdi: Fırtına, buz ve don bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Erzincan, Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği açıklandı.

Kar kalınlığı 20 santimi aşacak!

Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ve batısı, Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Kars, Ardahan ve Ağrı ile kuzey ve doğu ilçeleri başta olmak üzere Erzurum çevreleri ve Muş'un yükseklerinde kuvvetli (10-20 cm), Bitlis, Van'ın kuzey ve güney ilçeleri, Siirt'in yüksekleri, Şırnak'ın doğusunun yüksekleri ile yüksek kesimleri başta olmak üzere Hakkari'de yer yer yoğun (20 cm üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı vurgulandı.

İç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının beklendiği konusunda da uyarı yapıldı.

Marmara'da şiddetli fırtına!

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıklarının iç, batı ve kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği vurgulandı. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif yer yer orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de zaman zaman kuvvetli eseceği açıklandı.

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