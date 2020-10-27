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Yaşam Meteoroloji'den kritik uyarı! Gündüz sis gece sağanak etkili olacak
Yaşam

Meteoroloji'den kritik uyarı! Gündüz sis gece sağanak etkili olacak

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde güneşli bir gün yaşanacak. Sabah saatlerinde Marmara, Ege ve batı Karadeniz'de sis ve pus oluşurken, akşam saatlerinde ise Marmara Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik olması beklenmiyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 08:57:00 - 2020-10-27 08:58:51
Meteoroloji'den kritik uyarı! Gündüz sis gece sağanak etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Gece saatlerinden sonra İstanbul çevreleri ile Sakarya, Kocaeli ve Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İşte illere göre hava durumu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 28°C

Az bulutlu

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