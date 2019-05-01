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Meteoroloji'den kritik uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'ndeki hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalacağını duyurdu.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 22:58
Meteoroloji'den kritik uyarı!

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının yarın 2 ila 4 derece azalması bekleniyor.

Sivas, Tunceli, Elazığ ve Diyarbakır çevreleri ile Malatya'nın kuzey ve doğu, Batman'ın kuzey ve batı kesimlerinde yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin batısı ile zamanla genelinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalacağı bölgede rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Yağış uyarısı

Sivas, Tunceli, Elazığ ve Diyarbakır çevreleri ile Malatya'nın kuzey ve doğu, Batman'ın kuzey ve batı kesimlerinde yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin yarın parçalı çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra Sivas, Tunceli, Elazığ ve Diyarbakır çevreleri ile Malatya'nın kuzey ve doğu, Batman'ın kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Sıcaklıkların, batı kesimlerde 2-4 derece artması, kuzeydoğu kesimlerde 3-5 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, kuzeydoğu kesimlerde kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

Söz konusu bölgelerde kuvvetli beklenen yağışlar nedeniyle vatandaşlara, sel, su baskını, yıldırım ve dolu gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuluyor.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 22:58
  1. Batman
  2. Tunceli
  3. Sivas
  4. Muş
  5. Kahramanmaraş
  6. Malatya
  7. Elazığ
  8. Diyarbakır
  9. Bitlis
  10. Bingöl
  11. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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