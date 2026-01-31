  • İSTANBUL
Meteoroloji’den kritik uyarı: 18 il için “sarı” kodlu kuvvetli yağış alarmı

Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede kuvvetli yağış etkili olacak. 18 il için “sarı” kodlu uyarı yapılırken, sel ve su baskınının yanı sıra buzlanma ve çığ riskine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle 18 il için “sarı” kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Tahminlere göre Türkiye genelinde hava çok bulutlu ve yağışlı olacak.

Yetkililer, özellikle kıyı ve güney bölgelerde ani yağışlara karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

YAĞIŞ TÜRLERİ BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞECEK

Meteoroloji verilerine göre yağışlar;

• Genellikle yağmur ve sağanak,

• Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak,

• İç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.

İç Ege’nin yüksekleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu’da kış koşullarının etkisini artırması bekleniyor.

KUVVETLİ VE ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER

Yağışların;

• Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısı,

• Çanakkale, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli,

• Antalya’nın doğusu ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Uzmanlar, bu bölgelerde sel ve su baskını riskinin arttığına dikkat çekiyor.

“SARI” KOD VERİLEN 18 İL AÇIKLANDI

Meteoroloji tarafından sarı kodlu uyarı yapılan iller şöyle:

Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Hatay, Mersin, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Osmaniye, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Batman ve Şırnak.

Bu illerde yaşayan vatandaşların meteorolojik gelişmeleri yakından takip etmesi istendi.

DOĞU’DA BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ riski sürüyor.

Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde yaşayanların ve sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirtti.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Tahminlere göre hava sıcaklığı;

• Güneydoğu’da mevsim normalleri civarında,

• Diğer bölgelerde ise normallerin üzerinde seyredecek.

Ancak yağışlarla birlikte hissedilen sıcaklıkların düşebileceği ifade ediliyor.

RÜZGAR YER YER KUVVETLİ ESECEK

Rüzgarın;

• Genellikle güneyli,

• Marmara’da kuzeyli yönlerden,

• Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde 40-60 km/saat hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgarın ulaşımı ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

