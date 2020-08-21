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Ekonomi Meteorolojiden Kars için sağanak uyarısı
Ekonomi

Meteorolojiden Kars için sağanak uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 21:44:14 -
Meteorolojiden Kars için sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Kars çevrelerinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde yapılan son değerlendirmeye göre, 21.30-23.00 saatlerinde Kars çevrelerinde kısa süreli ve yerel olarak, kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı bekleniyor.

Meydana gelebilecek su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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