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Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Antalya'nın doğusu ve Konya'nın güney kesiminin yüksek bölgelerinde, kar yağışlarının yarın gece saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.

31 Ocak 2019 Perşembe 07:03
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Antalya'nın doğusu ve Konya'nın güney kesiminin yüksek bölgelerinde, kar yağışlarının yarın gece saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar'ın batı kesimleri, Manisa, Denizli, Uşak ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'nun kuzeybatı ve güneydoğusu ile Gümüşhane, Bayburt ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde ise yağmur ve sağanak görülecek.

Yağışların, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Çanakkale ve Burdur'un güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Antalya'nın doğusu ve Konya'nın güney kesiminin yüksek bölgelerinde kar yağışlarının yarın gece saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun (20 santimetre ve üzeri) olacağı tahmin ediliyor.

Bu gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı görülmesi öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle güney ve güneydoğu yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Ege, Batı ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli, bu akşam ilk saatlerde Hatay çevrelerinde yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 07:03
  1. Osmaniye
  2. Bayburt
  3. Uşak
  4. Sivas
  5. Muğla
  6. Manisa
  7. Konya
  8. İzmir
  9. Mersin
  10. Hatay
  11. Gümüşhane
  12. Eskişehir
  13. Denizli
  14. Çorum
  15. Çanakkale
  16. Burdur
  17. Aydın
  18. Antalya
  19. Afyon
  20. Adana
  21. kar yağışları
  22. Meteoroloji
  23. Anadolu Ajansı

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