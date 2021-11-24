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Gündem Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! 24 Kasım yurtta hava durumu
Gündem

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! 24 Kasım yurtta hava durumu

Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile Şırnak, Hakkari ve Mardin dışında kalan bütün bölgelerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 12:04:00 -
Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! 24 Kasım yurtta hava durumu

Yağışların Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı, Karaman ve Niğde hariç), Orta ve Doğu Karadeniz ile Adana, Hatay, Osmaniye, Mersin, Sinop, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde genellikle mevsim normalleri civarında, kuzeybatı kesimlerde yer yer altında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney yönlerden Marmara ile zamanla kuzey, iç ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra merkez ve güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 9
İstanbul: Çok bulutlu, Anadolu yakası yağmur ve sağanak yağışlı 13
İzmir: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinde ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 19
Antalya: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 19
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 15

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