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Aktüel Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 16:49:00 -
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün gece saatlerinden itibaren Trabzon'un doğusunun yüksekleri ile Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışının olması tahmin ediliyor.

Yarın akşam saatlerinden sonra havanın daha da soğumasıyla kar yağışlarının 500-600 metre üzeri bölgelerde de etkili olması beklenirken, yağışların cuma günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

 

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