Meteorolojiden kar ve yağmur uyarısı: 28 Ocak 2022 yurtta hava durumu

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıkların bugün batı bölgelerimizden itibaren artmaya başlaması bekleniyor. Rüzgar; genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇOK SAYIDA İL İÇİN SARI UYARI

Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı, Van, Şırnak, Siirt, Bitlis, Malatya, Sivas, Elazığ, Bingöl, Muş, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli için sarı uyarı yapıldı.



SARI UYARI NEDİRI

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu -3

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 7

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 10

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 10

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 11

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 4

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 6

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -4

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı 4