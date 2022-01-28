Meteorolojiden kar ve yağmur uyarısı: 28 Ocak 2022 yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, (Adıyaman hariç) Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların Hatay çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
Hava sıcaklıkların bugün batı bölgelerimizden itibaren artmaya başlaması bekleniyor. Rüzgar; genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ÇOK SAYIDA İL İÇİN SARI UYARI
Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı, Van, Şırnak, Siirt, Bitlis, Malatya, Sivas, Elazığ, Bingöl, Muş, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli için sarı uyarı yapıldı.
SARI UYARI NEDİRI
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON UYARISI
Ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu -3
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 7
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 10
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 10
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 11
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 4
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 6
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -4
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı 4