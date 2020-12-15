Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde, sabah saatlerinden sonra Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

Yurt genelinde kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların; İstanbul’un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Düzce, Zonguldak, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt, Mardin ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgar etkili olacak

Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bölgelerde hava durumu

Marmara

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ve Tekirdağ çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 9°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE 4°C, 10°C

Çok bulutlu

İSTANBUL 7°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 11°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Ege

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 10°C, 16°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 7°C, 17°C

Parçalı bulutlu

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Mersin, gece saatlerinde Adana ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

MERSİN 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 7°C, 11°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

ESKİŞEHİR 6°C, 9°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

KONYA 7°C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

YOZGAT 3°C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Batı Karadeniz

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 5°C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DÜZCE 9°C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KASTAMONU 3°C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK 8°C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

Orda ve Doğu Karadeniz'de yağış

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece ve sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden sonra Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 13°C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 11°C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 7°C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ÇORUM 5°C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM -2°C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

KARS 0°C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA 6°C, 9°C

Çok bulutlu

VAN 2°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Güneydoğu Anadolu

Çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 12°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 7°C, 12°C

Çok bulutlu

SİİRT 5°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 8°C, 15°C

Çok bulutlu