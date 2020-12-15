Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde kuvvetli yağışlar görüneceği ve bazı bölgelerde zaman zaman karla karışık yağmur beklendiği açıklandı.
Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde, sabah saatlerinden sonra Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.
Yurt genelinde kuvvetli yağış uyarısı
Yağışların; İstanbul’un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Düzce, Zonguldak, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt, Mardin ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Rüzgar etkili olacak
Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Bölgelerde hava durumu
Marmara
Çok bulutlu, bölgenin doğusu ve Tekirdağ çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 9°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE 4°C, 10°C
Çok bulutlu
İSTANBUL 7°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 11°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Ege
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 10°C, 16°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 7°C, 17°C
Parçalı bulutlu
Akdeniz
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Mersin, gece saatlerinde Adana ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
MERSİN 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
İç Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 7°C, 11°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
ESKİŞEHİR 6°C, 9°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
KONYA 7°C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
YOZGAT 3°C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
Batı Karadeniz
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 5°C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
DÜZCE 9°C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
KASTAMONU 3°C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK 8°C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
Orda ve Doğu Karadeniz'de yağış
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece ve sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden sonra Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON 13°C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 11°C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 7°C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ÇORUM 5°C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM -2°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
KARS 0°C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA 6°C, 9°C
Çok bulutlu
VAN 2°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Güneydoğu Anadolu
Çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 4°C, 12°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 7°C, 12°C
Çok bulutlu
SİİRT 5°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 8°C, 15°C
Çok bulutlu