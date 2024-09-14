  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Film koptu' diyen İslam Memiş gram altın için uyardı! Beklemiyordum, 18 Eylül'den sonra...

Haniye’nin afişini yırtarak indiren CHP, Ayşenur’un cenazesinde!

İran o iddialara yanıt verdi! Rusya'ya balistik füze mi verildi

Sıla bebek olayında korkunç detay! 42 ısırık izi tespit edildi...

İstanbul'da zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var!

Meteoroloji uyardı! 37 ilde kuvvetli yağış bekleniyor

Millete böyle ihanet görülmedi! Bodrum Belediye başkanı susuzluk çeken halkı hiçe sayıp Bülent Ersoy için sokakları yıkadı

Narin cinayeti sonrası açtı ağzını yumdu gözünü! Halil Konakçı tecavüz edenlere öyle bir konuştu ki…

Kerem Aktürkoğlu Portekiz’i salladı! İlk maçında müthiş gol attı: Herkes onu konuştu…

TOGG mu Tesla mı? Yapılan fren testi sosyal medyayı ikiye böldü
Yaşam Meteoroloji'den İstanbul ve birçok şehir için kuvvetli yağış uyarısı: Peş peşe paylaştı! Önleminizi alın
Yaşam

Meteoroloji'den İstanbul ve birçok şehir için kuvvetli yağış uyarısı: Peş peşe paylaştı! Önleminizi alın

Yeniakit Publisher
2024-09-14 21:45:00 - 2024-09-15 02:08:45
Meteoroloji'den İstanbul ve birçok şehir için kuvvetli yağış uyarısı: Peş peşe paylaştı! Önleminizi alın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu yayımlayarak bazı illere uyarılarda bulundu Aralarında İstanbul'un da olduğu birçok kente yarın için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. MGM, vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. İstanbul için Meteoroloji'den peş peşe kuvvetli sağanak yağış uyarısı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), aralarında İstanbul'un da olduğu birçok kente yarın için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. MGM, vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkenin kuzeybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), Kıyı Ege ve Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Kars ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz kıyıları ve İstanbul çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Akdeniz kıyılarında güney ve batılı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle güney ve batılı, kuzeydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarısında "Yapılan son değerlendirmeler göre yağışların yarın öğle saatlerinde (15/09/2024) Batı Karadeniz kıyıları ve İstanbul çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 18°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 23°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 16°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 21°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


EGE
Parçalı bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin bu gece ve sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 20°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 19°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 15°C, 28°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında güney ve batılı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA 23°C, 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ANTALYA 24°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ISPARTA 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde bölge genelinin (Sinop hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 14°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 18°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 23°C, 32°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 20°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 36°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN 17°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 22°C, 31°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 22°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde Kars ve Hakkari çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 26°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KARS 8°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 18°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 11°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

Narin'i kim öldürdü? Bütün köy biliyor herkes susuyor: Kan donduran 3 senaryo
Narin'i kim öldürdü? Bütün köy biliyor herkes susuyor: Kan donduran 3 senaryo

Gündem

Narin'i kim öldürdü? Bütün köy biliyor herkes susuyor: Kan donduran 3 senaryo

Siyonistlerin eski komutanı Gazze'den derhal çıkmalılar dedi! Azgın Siyonistler rahatsız oldu
Siyonistlerin eski komutanı Gazze'den derhal çıkmalılar dedi! Azgın Siyonistler rahatsız oldu

Dünya

Siyonistlerin eski komutanı Gazze'den derhal çıkmalılar dedi! Azgın Siyonistler rahatsız oldu

O bölgeye yoğun ilgi var: Dört gemiyle denizden toplam 10 bin turist akın etti!
O bölgeye yoğun ilgi var: Dört gemiyle denizden toplam 10 bin turist akın etti!

Ekonomi

O bölgeye yoğun ilgi var: Dört gemiyle denizden toplam 10 bin turist akın etti!

Gmail duyurdu: Aktif olmayan hesaplar siliniyor!
Gmail duyurdu: Aktif olmayan hesaplar siliniyor!

Aktüel

Gmail duyurdu: Aktif olmayan hesaplar siliniyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23