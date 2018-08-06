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Meteoroloji'den İstanbul uyarısı! Yağışlı geçecek

Meteoroloji, 8 Ağustos Çarşamba gününün İstanbul ve çevresinde yağışlı geçeceğini belirterek vatandaşları uyardı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 10:26
Meteoroloji'den İstanbul uyarısı! Yağışlı geçecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, yurdun batı kesimlerinde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu ve güneybatı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Eskişehir, Bolu, Artvin, Erzurum’un kuzeyi, Ardahan ve Kars çevreleri ile Adana’nın kuzey, Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre; 8 Ağustos Çarşamba günü İstanbul ve çevresine yağış geliyor.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 10:26
  1. Ardahan
  2. Kars
  3. İstanbul
  4. Hatay
  5. Eskişehir
  6. Erzurum
  7. Bolu
  8. Artvin
  9. Adana
  10. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  11. yağış uyarısı
  12. Yağmur
  13. hava durumu
  14. istanbul ve çevre iller

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