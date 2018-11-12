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Meteorolojiden İstanbul uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamada, "Bu haftanın ikinci yarısında en yüksek hava sıcaklıklarının, Ankara’da 6-7, İstanbul’da 9-10, İzmir’de 11-12 derece olması bekleniyor" denildi

12 Kasım 2018 Pazartesi 14:26
Meteorolojiden İstanbul uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, resmi bir açıklamayla yurt genelinde sıcaklıkların azalacağını duyurdu.

Meteorolojiden yapılan açıklama şöyle:

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (13.11.2018 Salı) ülkemizin kuzey kesimlerinin, Çarşamba gününden itibaren ülkemiz genelinin Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (6-12 derece) azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

Soğuk havayla birlikte, Karadeniz bölgesinin yüksek kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu bölgesinin kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor.

Bu haftanın ikinci yarısında en yüksek hava sıcaklıklarının; Erzurum’da 1-2, Ankara’da 6-7, İstanbul’da 9-10, İzmir’de 11-12, Antalya ve Adana’da 16-17 derecelere, gece en düşük sıcaklıkların ise yurdumuzun iç kesimlerinde 0 derece ve altına düşmesi bekleniyor. Vatandaşlarımızın ani sıcaklık düşmesinin yaratabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 14:26
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Erzurum
  4. Antalya
  5. Ankara
  6. Adana
  7. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  8. Hava Durumu
  9. Resmi açıklama

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