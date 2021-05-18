Meteorolojiden iki il için kuvvetli sağanak uyarısı

Kastamonu ve Sinop için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren Kastamonu ve Sinop çevrelerinde, kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği kaydedildi.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.