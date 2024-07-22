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Yerel Meteorolojiden hayati uyarı!
Yerel

Meteorolojiden hayati uyarı!

Yeniakit Publisher
2024-07-22 14:23:00 -
Meteorolojiden hayati uyarı!

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği belirtilerek, vatandaşlar yüksek sıcaklık konusunda uyarıldı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği belirtilerek, vatandaşlar yüksek sıcaklık konusunda uyarıldı.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”

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