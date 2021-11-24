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Gündem Meteoroloji'den "hafta sonu" uyarısı
Gündem

Meteoroloji'den "hafta sonu" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre dün yurtta başlayan yağışlar bugün de etkisini sürdürecek. Sıcaklıklarda birkaç derece düşüş beklenirken yağışlar hafta sonu kuvvetlenecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 11:53:00 -
Meteoroloji'den "hafta sonu" uyarısı

Meteoroloji tarafından yayınlanan verilere göre sağanak yağış yurtta kendisini göstermeye devam edecek. Yarın batı kesimlerde mola verecek olan sağanak yağış hafta sonu geri dönecek ve yurdun batı kesimlerini kuvvetli şekilde etkileyecek. Hava sıcaklıklarında ise birkaç derecelik değişim bekleniyor.

Birçok şehre kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile Şırnak, Hakkari ve Mardin dışında kalan bütün bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların; Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı, Karaman ve Niğde hariç), Orta ve Doğu Karadeniz ile Adana, Hatay, Osmaniye, Mersin, Sinop, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

 

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