Meteoroloji'den hafta sonu için uyarı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu, Tokat, Kars, Ardahan, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Edirne, Kırklareli, Erzurum'un kuzey, Samsun'un doğu ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ile 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege, Doğu Anadolu'nun batısı ile gece saatlerinde Batı Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

HAFTA SONU YAĞIŞLI

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre, Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesiminde hafta sonu boyunca yer yer sağanak yağış geçişlerinin olması bekleniyor.

13 Temmuz 2018 Cuma hava tahmin raporu (haritalı)

14 Temmuz 2018 Cumartesi hava tahmin raporu (haritalı)

15 Temmuz 2018 Pazar hava tahmin raporu (haritalı)

16 Temmuz 2018 Pazartesi hava tahmin raporu (haritalı)

17 Temmuz 2018 Salı hava tahmin raporu (haritalı)



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 34



İstanbul: Parçalı bulutlu 33



İzmir: Az bulutlu ve açık 36



Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 34



Bursa: Parçalı, yer yer çok bulutlu 32



Antalya: Az bulutlu ve açık 38



Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28



Erzurum: Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41