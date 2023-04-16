  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ümit Özdağ: İstanbul 3. Bölge milletvekili adayımız Tayyibe Çakar yanımda evet yanlış duymadınız, Tayyibe Çakar!

Ümit Özdağ ve HDP'li vatandaşın diyaloğu şoke edecek cinsten! 'Oyum HDP'ye', 'Sen hiç katile benzemiyorsun'

Anket sonucunu bile hazmedemiyorlar! Çırpındıkça çırpınıyorlar

Araç sahipleri dikkat! Ne altın ne konut! O yatırım aracı belli oldu! Uzmanı çarpıcı açıklama yaptı

Guterres'ten Sudan'da çatışan taraflara çağrı

İki ülke sınırlarını kapattı: Çad hükümeti duyurdu! Sudan'da çatışma ve silah sesleri dünyada geniş yankı uyandırdı

Altın Uzmanı Hatice Kolçak'ın son tahmini Pazartesi kuyumcuları dolup taşıracak: Artık sadece ramak kaldı

Ali Babacan'ın Ergin savunması CHP'lileri çıldırtacak

Cihat Yaycı 'Bunu dünyada iki ülke yapabiliyor, biri Türkiye' diyerek yeni silahımızı duyurdu! Atina sallanacak

Sudan Karıştı: Milis güç HDK havalimanına saldırdı
Aktüel Meteorolojiden "gök gürültülü yağış" uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden "gök gürültülü yağış" uyarısı

Yeniakit Publisher
2023-04-16 11:59:00 -
Meteorolojiden "gök gürültülü yağış" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz'in iç kesimleri için gök gürültülü yağış uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, ülkenin kuzey kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanaklar, akşam saatlerinde, Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Samsun'un iç kesimleri, Amasya, Tokat, Çorum), Sinop'un iç kesimleri ile Yozgat'ın kuzey ilçelerinde kuvvetli olacak.

Yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ümit Özdağ: İstanbul 3. Bölge milletvekili adayımız Tayyibe Çakar yanımda evet yanlış duymadınız, Tayyibe Çakar!
Gündem

Ümit Özdağ: İstanbul 3. Bölge milletvekili adayımız Tayyibe Çakar yanımda evet yanlış duymadınız, Tayyibe Çakar!

Sık sık halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekle suçlanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın paylaşımı gündem oldu. Ümit Özdağ o anlarda,..
İstanbul'da bir rezalet daha! CHP’li belediyeden KHK’lılara 18 bin diğer çalışanlara 8 bin 500 maaş
Gündem

İstanbul'da bir rezalet daha! CHP’li belediyeden KHK’lılara 18 bin diğer çalışanlara 8 bin 500 maaş

CHP’li Kadıköy Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KASDAŞ çalışanları başka bir sendikaya üye oldukları için mağdur edildi. 1,5 yıldır z..
Ümit Özdağ ve HDP'li vatandaşın diyaloğu şoke edecek cinsten! 'Oyum HDP'ye', 'Sen hiç katile benzemiyorsun'
Gündem

Ümit Özdağ ve HDP'li vatandaşın diyaloğu şoke edecek cinsten! 'Oyum HDP'ye', 'Sen hiç katile benzemiyorsun'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve HDP'li vatandaşın diyaloğu yok artık dedirtecek cinsten.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23