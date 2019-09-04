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Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı

Akdeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli'nin Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

04 Eylül 2019 Çarşamba 12:51
Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzey, ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Akdeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin kuzeydoğusu, Kırklareli'nin Karadeniz kıyı kesimlerininsağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerinde kuvvetli esmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 12:51
  1. İstanbul
  2. Sakarya
  3. Kocaeli
  4. Denizli
  5. Uşak
  6. Afyonkarahisar
  7. Artvin
  8. Kars
  9. Ardahan çevreleri
  10. Balıkesir'in kuzeyi
  11. Çanakkale'nin kuzeydoğusu
  12. Kırklareli'nin Karadeniz kıyı kesimleri
  13. sağanak
  14. gök gürültülü sağanak
  15. Marmara
  16. Kuzey Ege
  17. kuzeydoğu
  18. Akdeniz
  19. Doğu Karadeniz
  20. parçalı bulutlu
  21. çok bulutlu
  22. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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