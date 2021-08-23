Meteoroloji'den Giresun ve Ordu'ya sel uyarısı! Çok kuvvetli geliyor
Meteoroloji'den alınan verilere göre Doğu Karadeniz'de Giresun ve Ordu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olmak üzere sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlara sel ve ani su baskınına karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Güney kesimlerinde yer yer mevsim normallerinin üzerinde olabilir.
Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlara "Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olun" uyarısı yapıldı.
Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerinde kuvvetli rüzgar bekleniyor.