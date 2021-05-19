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Meteorolojiden fırtına uyarısı! Hızı 90 km ulaşacak
Yaşam Meteorolojiden fırtına uyarısı! Hızı 90 km ulaşacak
Yaşam

Meteorolojiden fırtına uyarısı! Hızı 90 km ulaşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Doğu Karadeniz kıyılarında fırtına bekleniyor. Rüzgarın hızı saatte 90 km'ye kadar çıkacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 10:44:00 -
Meteorolojiden fırtına uyarısı! Hızı 90 km ulaşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri ile Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı Trakya ile güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın hızı 90 km'ye çıkacak

Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu sabah ilk saatlerde Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli olarak hızını 90 km'ye kadar çıkarması bekleniyor.

Hava durumu

ÇANAKKALE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu


ÇANKIRI °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 28°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

KARS °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AĞRI °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ADIYAMAN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

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