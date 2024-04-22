Meteoroloji'den Ege için fırtına uyarısı!

Meteoroloji, Orta ve Güney Ege için fırtına uyarısı yaptı. Güney Ege'de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan fırtına şeklinde eseceği belirtilen açıklamada fırtınanın çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklendiği ifade edildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Orta ve Güney Ege'de yarın fırtına beklendiğini açıkladı.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Kuzey Ege'nin güneyinde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiği bildirildi.

24 Nisan'da sabah saatlerinde fırtınanın etkisini kaybetmesi beklendiği de belirtildi.

Açıklamada ayrıca, “Güney Ege'de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir” denildi.

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