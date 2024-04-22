  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'İş işten geçti' diyen ünlü ekonomist Mert Başaran son tahminini yaptı: Altını olan bunu yapmalı

Perinçek, İslam’ın birleştiriciliğine dikkat çekti: İslam bizi birleştiriyor! Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve İran’lı yetkililer oynanan oyuna gelmedi

İmamoğlugiller Fenerbahçe’yi çok kızdıracak

Cem Küçük, Deniz Zeyrek’i rezil kepaze etti! Tüm Türkiye bunu konuşuyor! Artık sokağa bile çıkamayacak

ABD'den Irak saldırısına dair açıklama! CENTCOM cevap verdi

Terör destekçisi ABD'nin Terörle Mücadele Koordinatörü Türkiye'ye geliyor!

FETÖ’cü pilot albay itirafçı oldu! Fetöcü eşini bile ele verdi

Hükümete yakın Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, AK Partili o isme sert tepki gösterdi! Yazısı gündem oldu: Zararlı hücreler kesilip atılmalı

Türkiye, ikinci MMU Kaan'ı yaptı! İspanyollar şokta: Halifelik döneminden beri Türklerin tarihindeki en önemli adım

Seküler yobazlardan yeni müfredata sabotaj girişimi
Yerel Meteoroloji'den Ege için fırtına uyarısı!
Yerel

Meteoroloji'den Ege için fırtına uyarısı!

Yeniakit Publisher
2024-04-22 15:45:00 -
Meteoroloji'den Ege için fırtına uyarısı!

Meteoroloji, Orta ve Güney Ege için fırtına uyarısı yaptı. Güney Ege'de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan fırtına şeklinde eseceği belirtilen açıklamada fırtınanın çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklendiği ifade edildi.

Meteoroloji, Orta ve Güney Ege için fırtına uyarısı yaptı. Güney Ege'de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan fırtına şeklinde eseceği belirtilen açıklamada fırtınanın çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklendiği ifade edildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Orta ve Güney Ege'de yarın fırtına beklendiğini açıkladı.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Kuzey Ege'nin güneyinde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiği bildirildi.

24 Nisan'da sabah saatlerinde fırtınanın etkisini kaybetmesi beklendiği de belirtildi.

Açıklamada ayrıca, “Güney Ege'de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir” denildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23