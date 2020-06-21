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Meteorolojiden Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için "kuvvetli sağanak" uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-06-21 14:23:25 -
Meteorolojiden Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için "kuvvetli sağanak" uyarısı

ANKARA (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın iç kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanakların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanaklı geçeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanakların, yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Meydana gelebilecek sel, su, baskını, yıldırım, dolu, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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