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Meteorolojiden Doğu'daki 6 ilde kuvvetli rüzgar uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-05-21 22:51:18 -
Meteorolojiden Doğu'daki 6 ilde kuvvetli rüzgar uyarısı

ERZURUM (AA) - Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da yarın kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün uyarısına göre, yarın öğle saatlerinden gece saatlerine kadar Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan’da kuvvetli rüzgar beklendiği belirtildi.

Rüzgarın saatte 50-70 kilometre kuvvetinde esmesi tahmin edilen bölgede, vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olması istendi.

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