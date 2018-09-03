THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Meteorolojiden Doğu Karadeniz'e kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ile Artvin'de yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

03 Eylül 2018 Pazartesi 09:41
Meteorolojiden Doğu Karadeniz'e kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ile Artvin kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 32

İstanbul: Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu ve puslu 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Bursa: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 34

Samsun: Parçalı bulutlu 29

Trabzon: Parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı bulutlu 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 09:41
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. Rize
  4. Ordu
  5. İzmir
  6. İstanbul
  7. Giresun
  8. Erzurum
  9. Diyarbakır
  10. Bursa
  11. Artvin
  12. Antalya
  13. Ankara
  14. Adana
  15. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  16. doğu karadeniz bölgesi
  17. sağanak
  18. yağmur
  19. trabzon
  20. rize

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Teknoloji üreten yerli firmalar destek bekliyor
    1. Teknoloji üreten yerli firmalar destek..
    2. Üçüncü nakil sonuçları açıklandı
    3. Almanya’da “dijital inovasyon”..
    4. Yapay zekâlı akıllı hoparlör HUAWEI AI..
    5. Ağustos ayı enflasyon rakamları..
    6. EYT emeklilikte yaşa takılanların..
    7. BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat..
    8. AK Parti'de parti dışı aday sürprizi
    9. Rusya'da helikopter düştü! 3 kişi öldü
    10. Fizibill ile kendi muhasebenizi..
    11. PKK'nın sözde yöneticisi gözaltına..
    12. Meteorolojiden Doğu Karadeniz'e..
    13. Dell’den ultra ince monitör
    14. Almanya’da buluşup teknolojiyle zirve..
    15. ABD'nin kağıttan imparatorluğu..
    16. Abdulhamit Gül: Türk yargısı gücünü ve..
    17. Astsubay ve polis çatıştı! 1 ölü
    18. Numan Kurtulmuş: ABD bizi kaybetmeyi..
    19. Şanlıufra devlet ve özel yurtlar 2018
    20. Sancaktepe'de polis ve astsubay..
    Erdoğan karşıtları tepiniyor! "Dur Fazıl dur, bir çuval inciri b.. etme!"
    Erdoğan karşıtları tepiniyor! "Dur Fazıl dur, bir çuval inciri b.. etme!"
    IKBY seçimleri öncesi flaş karar! Çekiliyorlar
    IKBY seçimleri öncesi flaş karar! Çekiliyorlar
    Teröristbaşı Fetullah Gülen'e yeni şarkısını dinletmiş!
    Teröristbaşı Fetullah Gülen'e yeni şarkısını dinletmiş!
    Başkan Erdoğan'ın girişimleriyle 17 yıl sonra bir ilk!
    Başkan Erdoğan'ın girişimleriyle 17 yıl sonra bir ilk!
    İlber Ortaylı'dan korkutan uyarı! Açlık kapıda
    İlber Ortaylı'dan korkutan uyarı! Açlık kapıda

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Halkbank'a kur operasyonunun ardında onlar çıktı
    Halkbank'a kur operasyonunun ardında onlar çıktı
    ABD'den dengeleri değiştirecek öneri: Ürdün ve Filistin birleşsin
    ABD'den dengeleri değiştirecek öneri: Ürdün ve Filistin birleşsin