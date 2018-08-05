Meteoroloji'den Doğu Anadolu’da yağmur uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum’un kuzey ve kuzeydoğu kesimleri ile Kars, Ardahan ve Iğdır’da sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi öngörülen bölgede, rüzgar güneyli yönlerinden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.