Meteoroloji'den Doğu Anadolu’da yağmur uyarısı
Doğu Anadolu Bölgesi’nde 4 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak.05 Ağustos 2018 Pazar 11:07
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum’un kuzey ve kuzeydoğu kesimleri ile Kars, Ardahan ve Iğdır’da sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi öngörülen bölgede, rüzgar güneyli yönlerinden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.
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