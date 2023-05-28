Meteorolojiden Diyarbakır için sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Diyarbakır'da bugün akşam saatlerinden sonra başlaması beklenen yağış sonucu meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; Bölgemizde bu akşam saatlerinden sonra görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey ve doğu ilçelerinde (Merkez, Dicle, Kulp, Silvan, Hazro, Hani, Lice, Kocaköy, Eğil, Bismil, Çınar), Mardin'in kuzey ve doğu ilçelerinde (Derik, Mazıdağı, Savur, Nusaybin, Midyat, Ömerli ve Dargeçit) yerel kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." (İLKHA)