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Gündem Meteoroloji'den çok sayıda ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kar çok yoğun yağacak
Gündem

Meteoroloji'den çok sayıda ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kar çok yoğun yağacak

Meteoroloji, çok sayıda kent için sarı ve turuncu uyarı yaptı. Bugün İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam edecek, Orta Karadeniz, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu ile Sakarya, Kocaeli, Giresun, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak'ta yoğun kar bekleniyor. Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarına da kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 08:00:00 -
Meteoroloji'den çok sayıda ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kar çok yoğun yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun yağış alan kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Giresun, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar, Akdeniz kıyıları ile Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor. Marmara bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Yoğun kar yağışı uyarısı

Kar yağışının, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Giresun, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun şekilde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kuvvetli yağmur uyarısı

Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın; Marmara, Ege ve Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-80 km/sa), Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Çığ uyarısı

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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