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Meteorolojiden Bursa için yağmur ikazı

Bursa’da gök gürültülü sağanak yağışın etkisini yarın da göstermesi bekleniyor.

20 Haziran 2019 Perşembe 14:12
Meteorolojiden Bursa için yağmur ikazı

Bursa’da gök gürültülü sağanak yağışın etkisini yarın da göstermesi bekleniyor.


Yarın 11.00 ile 19.00 saatleri arasında yüzünü gösterecek yağışa karşı yetkililer vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Meteorolojiden yapılan açıklamada belirtilen saatler arasında kuvvetli gök gürültülü sağanak ve sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı istendi. Sıcaklığın ise gün içerisinde en yüksek 29 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 14:12
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