Meteorolojiden Bursa için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için kuvvetli rüzgar uyasında bulundu.

Meteorloji Genel Müdürlüğü yaptığı uyarıda, yarın Bursa’da saatte 50-80 kilometre hızında kuvvetli rüzgar beklendiğini belirtilerek, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ikaz etti. Açıklamada, "Rüzgarın yarın (13.09.2019 Cuma) Marmara Bölgesi (İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir) ile Kuzey Ege’de (İzmir ve Manisa) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve hamleli olarak fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.