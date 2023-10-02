Meteoroloji'den Bitlis için uyarı!
Bitlis Meteoroloji Müdürlüğü, kentte devam eden sağanak yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.
Bitlis Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bitlis çevrelerinde halihazırda devam eden yağışın, önümüzdeki 2 saatlik periyod içerisinde etkisini arttırarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Sağanak yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. (İLKHA)