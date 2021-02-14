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Gündem Meteoroloji'den bir uyarı daha geldi! Az önce duyuru yaptılar
Gündem

Meteoroloji'den bir uyarı daha geldi! Az önce duyuru yaptılar

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geliyor. Az önce bir duyuru yapan Meteoroloji bu kez vatandaşları, yoğun kar yağışına karşı uyardı.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 08:04:00 -
Meteoroloji'den bir uyarı daha geldi! Az önce duyuru yaptılar

Birçok ilde kar yağışı etkili olurken, Meteoroloji'den bir uyarı daha geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılarda şu ifadelere yer verildi:

Yağışların; Marmara ile Batı Karadeniz'de yoğun kar (kıyılarda 5 ila 15 cm, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 cm) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkat!

Yağışların; İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın; Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güney yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa), Marmara, Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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