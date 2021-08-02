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Gündem Meteorolojiden bazı iller için sıcak hava uyarısı
Gündem

Meteorolojiden bazı iller için sıcak hava uyarısı

Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te hava sıcaklıklarının bugün itibarıyla 5 gün boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 11:30:00 -
Meteorolojiden bazı iller için sıcak hava uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde sıcaklıklar hafta sonuna kadar mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek.

Yağış beklenmeyen bölgede, rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, 11.00 ila 16.00 saatleri arasında sıcak hava dalgasından dolayı özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanların sıcak çarpması ve vücutta sıvı kaybına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

 

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