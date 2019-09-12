Meteorolojiden Balıkesir için fırtına ve sağanak yağış uyarısı Meteoroloji Bölge Müdürülüğünden cuma günü için fırtına ve sağanak yağış uyarısı geldi.

Meteoroloji Bölge Müdürülüğünden cuma günü için fırtına ve sağanak yağış uyarısı geldi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Balıkesir ve ilçeleri için kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve hamleli olarak fırtına esmesinin tahmin edildiğini açıkladı. Meteoroloji yetkilileri, meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Öte yandan cuma günü bölge genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Balıkesir’in güney kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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