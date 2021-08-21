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Gündem Meteorolojiden aralarında İstanbul'un da bulunduğu 9 il için sağanak uyarısı
Gündem

Meteorolojiden aralarında İstanbul'un da bulunduğu 9 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan hava durumu değerlendirmelerine göre; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce, Erzurum, Kars, Ardahan, Van çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 21:49:00 -
Meteorolojiden aralarında İstanbul'un da bulunduğu 9 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu olacak.

Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce, Erzurum, Kars, Ardahan, Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların güney kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 



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