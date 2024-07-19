Valilik ve Meteorolojiden Ankara için kritik uyarı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Ankara'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği uyarısı yapıldı.
Ankara Valiliği de Meteorolojinin açıklamasının ardından vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.
Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara İl Genelinde Sıcaklıklar Yükseliyor❗️ Çocuklarımız, yaşlılarımız ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın 11.00-16.00 saatleri arasında açık alanlarda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi.
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