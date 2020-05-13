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Meteorolojiden ani sıcaklık uyarısı

Meteoroloji 13.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 16:56:46 -
Meteorolojiden ani sıcaklık uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda, Malatya’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olacağı belirtildi.


Yapılan açıklamada, bugünden itibaren Malatya’da başlayan sıcaklığın mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde olacağı belirtilerek özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar çocuk ve yaşlılara uyarılarda bulunuldu. 19 Mayıs tarihine kadar sürecek olan sıcaklık artışının neden olabileceği güneş çarpması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istenirken, güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunulmamasının sağlık açısından önemli olduğu belirtildi.

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