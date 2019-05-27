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Meteoroloji'den Afrika sıcakları uyarısı! Bu haftaya dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; hafta başından itibaren Afrika üzerinden gelen sıcak havayla birlikte ülkemizde sıcaklıkların hissedilir şekilde artması bekleniyor. Önümüzdeki hafta bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının; Ankara’da 34, İstanbul’da 31, İzmir’de 35, Şanlıurfa’da 39, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye’de 38, Denizli, Düzce ve Malatya’da 36, Bursa, Konya, Adana ve Diyarbakır’da 35, Kayseri ve Isparta‘da 33 dereceye ulaşması bekleniyor

27 Mayıs 2019 Pazartesi 06:51
Meteoroloji'den Afrika sıcakları uyarısı! Bu haftaya dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 17°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA 12°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 19°C, 34°C

Az bulutlu

ANTALYA 19°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 15°C, 26°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 16°C, 23°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM 4°C, 22°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

DİYARBAKIR 11°C, 32°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 06:45
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