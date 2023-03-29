Meteorolojiden açıklama: Yeni haftayla birlikte...

AA muhabirine yurt genelindeki hava sıcaklığı tahminlerine ilişkin bilgi veren Çelik, bugün görülen yağışlı havanın, akşam saatlerinde doğu bölgelerine yöneleceğini, kuvvetli rüzgarla birlikte yağışların yer yer etkili olmaya devam edeceğini söyledi.

Perşembe günü, sistemin hareketiyle kuzey ve doğu bölgelerde yağışın devam edeceğini vurgulayan Çelik, "Karadeniz bölge genelinde, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu bölge geneliyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda yağışlar sürecek. Kuvvetli lodos, özellikle Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda perşembe günü de etkili olacak ve yer yer kuvvetli yağışlar da aralıklarla devam edecek." dedi.

Cuma günü sistemin biraz daha doğuya hareket edeceğini ve yurdun kuzey doğusunda yağışların süreceğini kaydeden Çelik, iç batı bölgelerde yağışın beklenmediğine, havanın cuma günü akşam saatlerinden itibaren yavaş yavaş ısınmaya başlayacağına işaret etti.

Çelik, hafta sonu yurt genelinde gündüz saatlerinde sıcaklıkların hissedilir derecede artacağı tahmininde bulunarak, deprem bölgesinin hava tahmini için şu bilgileri verdi:

"Deprem bölgesinde çarşamba günü akşam saatlerinde yağışları bıraktıktan sonra perşembe ve cuma günü için bölgenin tamamında bir yağış beklentimiz yok. Hava parçalı çok bulutlu olacak, ancak soğuk hava perşembe ve cuma günü de deprem bölgesinin tamamında etkili olacak. Özellikle Malatya merkezde gece sıcaklıkları sıfırın altında 2-3 derecelere kadar düşecek. Kahramanmaraş ve Malatya'nın yüksek kesimlerinde de perşembe ve cuma günü sabah saatlerinde sıfırın altında sıcaklıklar bekliyoruz. Hafta sonu sistemin artık terk edip güneşlenme ile birlikte deprem bölgesinin genelinde sıcaklıkların arttığını göreceğiz. Çarşamba, perşembe günü yaklaşık 7-8 derecelik artış var. Ancak cumartesi ve pazar günü için kuvvetli olmayan bir yağış bekliyoruz. Güncel uyarı ve tahminlerimizi 'www.mgm.gov.tr' adresinden takip etmekte fayda var."

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Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava etkisiyle mart ayı sıcaklıklarının yurt genelinde ortalamanın altına düştüğünü ifade eden Çelik, yurdun büyük bölümünde gerçekleşen yağışların, kıyı kesimler ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi hariç kar yağışı şeklinde görüldüğünü ifade etti.

Gelecek hafta başından itibaren ise kuzey bölgelerinde aralıklarla yağışların görüleceğini ve deprem bölgesinde de herhangi bir yağış beklenmediğini aktaran Çelik, yeni haftayla sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceğini kaydetti.

İstanbul ve Ankara'da hafta sonu yağış geçişleri görüldüğünün altını çizen Çelik, sıcaklıkların üç büyük şehirde yarı yarıya yükselmesinin beklendiğini ifade etti.

Çelik, perşembe ve cuma günü, İstanbul'da yağış beklentisinin olmadığını, Ankara'da ise perşembe günü öğle saatlerinde kar yağışı geçişinin beklendiği bilgisini verdi.