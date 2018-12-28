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Meteorolojiden açıklama! Sıcaklık artıyor...

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıkları batı bölgelerinde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Yurt genelinde ise soğuk ve yağışlı hava devam ediyor

28 Aralık 2018 Cuma 07:10
Meteorolojiden açıklama! Sıcaklık artıyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Trakya ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde 2 ila 5 derece azalacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ZİRAİ DON UYARISI: Zirai faaliyetlerin devam ettiği Marmara ve Ege Bölgesi kıyı kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde hafif, iç kesimlere doğru ise orta kuvvette zirai don riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

IZMIR °C, 9°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 8°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı

ERZURUM °C, -3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 4°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, kuzey ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 07:10
  1. Tokat
  2. Sinop
  3. Samsun
  4. Ordu
  5. Kar
  6. Meteoroloji
  7. GÜNCEL Haberleri

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