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Meteoroloji'den açıklama! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bugün parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

05 Ağustos 2018 Pazar 09:44
Meteoroloji'den açıklama! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Denizli, Uşak, Kütahya, Antalya, Osmaniye, Trabzon, Rize, Artvin çevreleri ile İzmir ve Manisa'nın doğu, Aydın ve Muğla'nın iç, Hatay ve Kırklareli'nin kıyı, Adana ve Mersin'in iç ve dağlık (Toroslar mevkii), Eskişehir'in batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ilk saatlerde Uşak çevreleri ile Kütahya'nın güney, Afyonkarahisar'ın batı, Manisa'nın doğu ve Denizli'nin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığındaönemli bir değişiklik olmayacak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 30
İstanbul: Parçalı bulutlu 33
İzmir: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35
Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı 34
Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde il merkezi ve doğusu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 32
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 09:44
  1. Osmaniye
  2. Uşak
  3. Trabzon
  4. Samsun
  5. Rize
  6. Muğla
  7. Manisa
  8. Kütahya
  9. Kırklareli
  10. İzmir
  11. İstanbul
  12. Mersin
  13. Hatay
  14. Eskişehir
  15. Erzurum
  16. Diyarbakır
  17. Denizli
  18. Aydın
  19. Artvin
  20. Antalya
  21. Ankara
  22. Afyon
  23. Adana
  24. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  25. Hava durumu
  26. hava tahmini
  27. sıcaklık

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